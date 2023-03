Assolto De Laurentiis, il legale: “Il presidente è contentissimo. Il Napoli non evade”

Assolto Aurelio De Laurentiis per il caso fatture false. Il legale rivela che il presidente è contentissimo: il Napoli non evade

L’avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, commenta a Radio Marte l’assoluzione del presidente del Napoli nell’ambito della vicenda Calaiò: “Abbiamo finalmente messo un punto su una questione che dura da un po’ – ha detto – Sono ancora in tribunale, abbiamo atteso questa sentenza che speravamo fosse positiva. Il giudice ha riconosciuto le ragioni della difesa. Era stato chiesto un anno di reclusione, ma il fatto era modesto. Abbiamo sempre sostenuto l’assenza di qualunque meccanismo voluto a frodare il fisco nell’ambito dell’operazione di acquisto di Calaiò. In tanti erano presenti ed ognuno rispondeva di vicende specifiche. Noi rispondevamo per questo, per la vicenda Calaiò”.

Fabio Fulgeri rivela che il presidente Aurelio De Laurentiis è molto felice per l’assoluzione

Fulgeri ha poi proseguito: “La vexata quaestio era su se il procuratore dell’attaccante avesse dovuto emettere la fattura nei confronti del calciatore o della società; insomma, su se questo meccanismo fosse stato premeditato per frodare il fisco o se fosse legato alla realtà dell’operazione”.

“Il procuratore Calleri ha effettivamente svolto un’attività. Calaiò ha giocato per il Napoli, come ben sapete, e non c’era motivo di pensare ad un’evasone”.

“Se ho chiamato Aurelio De Laurentiis? Certo, l’ho sentito. Il presidente era contentissimo, si trovava allo stadio per curare i lavori di ammodernamento delle sale. Siamo tutti molto contenti”.

“Rischi di qualche tipo per l’operazione che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli? Osimhen? La società ha sempre operato nella legalità, anche per questo non ci sono notizie nuove in merito” ha concluso.