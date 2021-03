Zona rossa, la foto del ristoratore fa il giro del web: “Senza forze, senza più dignità”

Zona rossa, ristoratore disperato pubblica una foto su Twitter. L’immagine diventa virale.

Il governo ha imposto il lokdown in moltissime regioni. La zona rossa rischia di mettere al tappeto una buona parte dell’economia italiana. La terza ondata del Coronavirus potrebbe fare più danni del previsto, non solo in termini di positivi.

In Zona rossa, bar ed i ristoranti non potranno aprire al pubblico ma limitarsi all’asporto. Tutto il settore rischia di crollare come ha evidenziato un ristoratore su Twitter. Il post pubblicato dall’account “Francesco e Filomena” è diventato virale nel giro di poco tempo.

Il ristoratore ha pubblicato la foto della cuoca rannicchiata in cucina in preda a un momento di sconforto. L’immagine è davvero toccante.

Queste le parole pubblicate su Twitter: “Sono senza lacrime. .. Senza forze, senza più dignità. E c’è chi parla, parla, parla...”. Oltre 5.200 i “Mi piace”e oltre mille i commenti lasciati da chi ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza nei confronti dei ristoratori.

