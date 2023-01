Scandalo Juventus: Elkann si difende ma Ziliani accusa la squadra di aver falsificato i campionati di serie A.

In seguito alla sentenza che ha causato la perdita di 15 punti in classifica per la Juventus, l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’ingiustizia della sentenza e ha dichiarato che la Juventus non è il problema, ma parte della soluzione.

L’ingiustizia di questa sentenza è evidente in molti l’hanno rilevato anche di fede non bianconera, noi ci difenderemo per tutelare i tifosi della Juventus e tutti quelli che amano il calcio“.

Poi l’amministratore delegato di Exor aggiunge: “Spero che insieme alle altre squadre e al Governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese per costruire un futuro sostenibile ed ambizioso. La Juventus non è il problema ma è, e sarà sempre, parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della serie A che sta diventando marginale e irrilevante“.

Tuttavia, il giornalista Paolo Ziliani ha risposto alle affermazioni di Elkann sottolineando come la Juventus abbia falsificato i campionati per anni, secondo quanto affermato dalla Procura di Torino e che quindi non ha il coraggio di gridare all’ingiustizia per 15 punti in meno in classifiche che sono già state false. Ziliani ha anche fatto un parallelo tra l’affare di Osimhen e le plusvalenze della Juventus, sottolineando come l’intervista di Elkann a Repubblica non sia affine al premio Pulitzer.

“Hanno falsificato i campionati per anni (a dirlo è la Procura di Torino) eppure hanno il coraggio di gridare all’ingiustizia per 15 punti tolti a classifiche farlocche con cui hanno vinto scudetti-spazzatura… Osimhen sta alle plusvalenze Juventus come l’intervista di Repubblica ad Elkann sta al Premio Pulitzer”.

L’affare Osimhen non rientra nelle questioni che riguardano la Juventus. Il giornalista Paolo Ziliani ha evidenziato come la Juventus abbia agito in modo illecito, falsificando i campionati per anni e gridando all’ingiustizia quando è stata colpita da sanzioni. D’altra parte, il Napoli si è dimostrato un club che ha agito in modo trasparente e leale, acquistando Osimhen con metodi regolari e rispettando le norme del calcio. In un mondo ideale, tutte le squadre dovrebbero seguire l’esempio del Napoli e giocare secondo le regole, costruendo un futuro sostenibile e ambizioso per il calcio italiano.