Elkann sbotta: “Ingiustizia. La Juve non è il problema”

John Elkann amministratore delegato di Exor parla della Juventus e delle penalizzazione della corte federale.

La Juve per il caso plusvalenze è stata condannata con 15 punti di penalizzazione, più l’inibizione dei dirigenti coinvolti. Ora i legali bianconeri potranno ricorrere al Collegio di garanzia del Coni per dimostrare la loro innocenza nell’ultimo grado di giudizio.

Elkann ai microfoni de La Stampa dice la sua sui caso Juventus: “L’ingiustizia di questa sentenza è evidente in molti l’hanno rilevato anche di fede non bianconera, noi ci difenderemo per tutelare i tifosi della Juventus e tutti quelli che amano il calcio“.

Poi l’amministratore delegato di Exor aggiunge: “Spero che insieme alle altre squadre e al Governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese per costruire un futuro sostenibile ed ambizioso. La Juventus non è il problema ma è, e sarà sempre, parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della serie A che sta diventando marginale e irrilevante“.