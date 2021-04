Agnelli, Buffon e Ilaria D’amico dicono addio alla Juventus. Nella dinastia Agnelli il sistema di successione è stato sempre governato da quel vecchio principio, tanto caro all’ Avvocato, secondo cui «bisogna che a decidere e comandare sia uno alla volta». John Elkann, indicato dal nonno Gianni in giovanissima età, è il primo socio della Dicembre, il veicolo che esprime la quota azionaria più importante della Giovanni Agnelli Bv, la società a capo dell’ impero che ha appena dato vita a Stellantis.

John dalla sua posizione di controllo ha sempre l’ ultima parola sulle scelte che contano.

E tra le scelte che contano, da qualche settimana, è improvvisamente finito il tema della guida della Juventus. Da undici anni la casella della presidenza del club è occupata da Andrea Agnelli, ma il rapidissimo dietrofront che ha travolto il progetto Superlega ne ha messo in discussione la solidità. John è pronto a sostituire Andrea Agnelli , con Alessandro Nasi

Il giornalista Paolo Ziliani su Twitter anticipa le scelte di John Elkann: “Ultim’ora: Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon, sarà il nuovo presidente della Juventus. Buffon si sta guardando intorno e Ilaria D’Amico non lavorerà a Juventus Tv“. L’arrivo di Nasi, presuppone l’addio di Buffon e di sua moglie Ilaria D’Amico.

Anche Paratici sembra vicino all’addio, dopo oltre un decennio con la casacca bianconera: ha il contratto in scadenza, il rinnovo non è scontato e lui è tentato da un’ esperienza in Inghilterra. L’ incertezza riguarda anche Nedved, fedele numero due di Agnelli. Con l’ addio di Paratici e Pavel diventerebbe più facile il ritorno di Allegri e anche un suo coinvolgimento più diretto nella costruzione della nuova Juventus.