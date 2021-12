Zielinski, Napoli preoccupato. La Gazzetta: “dopo i contatti con il Leicester alzata l’attenzione “

Zielinski, Napoli preoccuparti per i sintomi accusati dal centrocampista polacco. Il club in ansia dopo i contatti con il Leicester.

Piotr Zielinski ha i sintomi di una bronchite ma il club non si fida come spiega l’edizione odierna della Gazzetta della Sport:

“In questo complicato periodo il Napoli ha deciso di mandare un messaggio ai suoi calciatori. Il club azzurro ha caldeggiato di evitare locali affollati e uscite (premiazioni o altro) perché il Covid è in agguato e in questo delicato momento la squadra di Luciano Spalletti non può permettersi di perdere alcun elemento, viste le ristrettezze. Tra l’altro il problema respiratorio accusato domenica a inizio partita da Piotr Zielinski ha preoccupato tutti. Alla luce anche di quanto accaduto sabato scorso a Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United: il suo malore al petto è stato l’allarme per il cluster che si è scatenato nel club di Premier. Considerando che il Napoli giovedì scorso ha giocato contro un Leicester che aveva rifiutato di sottoporsi ai tamponi della Asl Napoli1, dopo aver lasciato a casa 6-7 persone contagiate, i rischi purtroppo restano alti. Gli esami finora hanno scongiurato complicazioni per Zielinski, che ha i sintomi di una bronchite. I tamponi cui si sottoporrà oggi l’intero gruppo squadra alla ripresa degli allenamenti dovrebbe scongiurare che la partita di Europa League possa essere stata una fonte di contagio”.