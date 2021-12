Malore Zielinski, ripeterà i controlli: caso simile a Lindelof, era un focolaio Covid

Piotr Zielinski è uscito dal campo nella sfida con l’Empoli per difficoltà respiratorie, il giocatore sottoposto ad accertamenti medici. Il polacco ha dovuto abbandonare il campo perché non riusciva a respirare. Un problema anomalo quello accusato da Zielinski, lo staff medico ha deciso subito di sostituire il giocatore per non rischiare nulla, così al posto del polacco è entrato Insigne. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti con esito negativo, però secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ci saranno nuovi esami.

Problemi respiratori Zielinski

Il quotidiano sportivo scrive che un problema molto simile a quello di Zielinski è stato avvertito anche da Lindelof del Manchester United. A quel punto la società inglese ha avviato controlli interni che hanno rivelato un focolaio Covid. Va ricordato che il Napoli solo giovedì scorso ha giocato contro il Leicester che si è presentato a Napoli con tantissimi contagiati. Ora la società azzurra avvierà tutti i controlli necessari per chiarire la situazione legata al malore di Zielinski. Intanto il Napoli deve fare ancora i conti con l’emergenza infortuni dato che anche Elmas è uscito per infortunio, una brutta botta per il calciatore macedone che ora è in forte dubbio per la sfida col Milan.