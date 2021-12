Napoli, col Milan due recuperi: a rischio Zielinski ed Elmas

Il Napoli perde con l’Empoli ma deve pensare già alla sfida con il Milan, in cui ci saranno i recuperi di Lobotka e Fabian Ruiz. Sicuramente due rientri importanti per Spalletti che deve fare i conti con continue emergenze a centrocampo. Nella sfida con l’Empoli, il tecnico del Napoli ha recuperato Anguissa ma ha perso Zielinski ed Elmas. Al momento non è chiaro se i due giocatori potranno tornare in campo per la gara con il Milan. Zielinski ha avuto dei problemi respiratori e dovrà sottoporsi a nuovi esami, anche perché a Manchester c’è stato un caso simile e poi è stato scoperto un focolaio Covid. Per Elmas c’è stata una bruttissima botta al polpaccio, come evidenziato anche da Spalletti dopo Napoli-Empoli.

Milan-Napoli: tornano Fabian e Lobotka

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport per la sfida con lo il Milan di domenica 19 dicembre 2021, ci sarà il rientro di Lobotka e Fabian Ruiz. Una boccata di ossigeno per Spalletti che può recuperare la coppia titolare a centrocampo, quella composta da Fabian e Anguissa. La speranza è di poter recuperare anche fisicamente qualche calciatore come Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è entrato con l’Empoli proprio a causa del problema di Zielinski, ma non ha fornito una grande prestazione. Insigne è stato anche duramente criticato dopo la partita, anche perché i tifosi del Napoli dal capitano si aspettano sempre qualcosa in più.