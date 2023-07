Zielinski, l’amore vince sui milioni: il rinnovo con il Napoli è un gesto epico

Zielinski e la scelta di cuore: ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli, la firma con la società azzurra sembra imminente.

In un calcio sempre più dominato dalla sete di denaro, il gesto di Piotr Zielinski è un gesto che risalta e ci ricorda che esistono ancora persone che mettono l’amore per il club al di sopra delle considerazioni economiche.

Giovanni Scotto, su Il Roma, ha parlato dell’accordo che sembra ormai prossimo tra il centrocampista polacco e il club partenopeo, una vera e propria rarefatta eccezione al trend attuale nel mondo del calcio, dove i giocatori spesso preferiscono seguire il richiamo dei soldi e trasferirsi altrove. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha raccontato questa storia, anticipandone il finale. “Zielinski ha accettato di rinnovare col Napoli a una cifra inferiore a quella che gli abbiamo proposto”.

Pare che Zielinski sia pronto a rinunciare a uno stipendio considerevole di 4.5 milioni di euro (con possibilità di guadagnare di più tramite bonus) pur di rimanere a Napoli. Questo è stato il suo rispondere all’ultimatum di De Laurentiis, il presidente del Napoli, che gli ha detto di essere disposto a lasciarlo partire se non avesse accettato il rinnovo a condizioni meno vantaggiose. Zielinski ha capito che Aurelio non scherzava, e soprattutto ha dato seguito alle sue tante dichiarazioni sul legame col Napoli e la città. “Vediamo chi ama Napoli”.

Le dichiarazioni del presidente De Laurentiis hanno messo in luce la volontà di mantenere un legame forte con la città di Napoli e la squadra. Zielinski ha risposto presente a questo richiamo, dimostrando con i fatti il suo attaccamento al club e alla città.

Le trattative per il prolungamento del contratto sono ancora in corso, ma sembra che Zielinski firmerà un accordo biennale che lo legherà al Napoli fino al 2026, con un’opzione per un altro anno. Non ci sono ancora dettagli definitivi riguardo al nuovo ingaggio, ma si parla di una considerevole diminuzione rispetto al passato: un ingaggio tra i 2.5 e 3 milioni di euro a stagione.

Insomma, un gesto che va oltre il mero aspetto contrattuale e che sottolinea la passione e l’amore per il calcio e per Napoli. In un’epoca in cui il denaro sembra dominare tutto, la storia di Zielinski ci ricorda che ci sono ancora storie di veri campioni che scelgono l’amore per il club al di sopra dei soldi.