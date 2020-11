Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della questione ricorso del Napoli.

La denuncia della Asl di Napoli ala Figc? Abbiamo dato questa notizia, ci siamo confrontati. Quella sentenza è molto particolare, perché toccai ai tribunati, ma fa scalpore come sentenza. Vi faccio una domanda: avete una qualche certezza in questo momento? Ci davano tante certezze, ma le regole sono interpretate. Vido della Croazia ha giocato da positivo: se è vera la versione che i risultati sono arrivati alla fine del primo tempo, ma mi spiegate che senso ha? Sono favorevole alle Nazionali: ma, non dico di cancellare la Nations League, ma riprogrammala. Quest’anno, ad esempio, puoi non fare la Coppa Italia: basta che il campionato vada avanti. Indagine della Procura? Lega e Federazione non hanno gradito i comportamenti di Lotito e De Laurentiis. Una sentenza come quella di Sandulli non può esser vista male da Lega e Figc, perché certifica il primato del calcio. Il deferimento del Napoli è possibile, vedremo come reagirà in Tribunale il Napoli, convinto di avere ragione.