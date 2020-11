Incredibile in Turchia-Croazia: Vida sostituito nell’intervallo per Coronavirus

In tutta questa emergenza, tanti sono stati gli episodi che ci hanno lasciato di sasso. L’ultimo, è capitato ieri nella sfida tra Turchia e Croazia giocata ad Istanbul. La nazionale croata, ha schierato nella propria formazione titolare il centrale di difesa Domagoj Vida. Al termine della prima frazione di gioco, lo staff medico croato è entrato in possesso dei risultati dei tamponi effettuati, e il difensore in forza al Besiktas, è risultato positivo al Covid. Prontamente sostituito dal c.t. Dalic con Uremovic.

La Federazione croata prova a difendersi:

“Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test di lunedì in vista della partita con la Turchia – si legge nel comunicato diffuso dalla Federazione croata – mercoledì mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Domagoj Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni all’intervallo di un risultato potenzialmente positivo. Questa è una procedura comune e un risultato “sospetto” viene testato nuovamente per confermarlo. Poiché il selezionatore Zlatko Dalić aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida, il servizio medico della nazionale ha isolato il calciatore secondo tutte le misure epidemiologiche fino alla conferma dei risultati dei test. Vida, secondo il regolamento, trascorrerà i prossimi giorni in auto isolamento a Istanbul”.