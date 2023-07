Zazzaroni ricorda: “Errori del VAR in campionato? Uno è stato clamoroso”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è soffermato sugli errori del VAR in campionato ricordandone uno in particolare.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato sugli errori del VAR nel campionato concluso durante un’intervista a Radio Punto Nuovo. In particolare, ha citato un errore clamoroso verificatosi nella partita tra Spezia e Lazio. Secondo Zazzaroni, la confusione che si crea attorno al VAR porta all’incertezza su quando e come intervenire, con decisioni che sembrano variare in base alle reazioni emotive delle persone coinvolte.

“Errori del Var in campionato? Quello di Spezia-Lazio è un errore clamoroso. C’è troppa confusione, non si sa se uno deve intervenire o meno, un altro va avanti. Serve una linea che vada avanti fino alla fine senza cambiare ogni volta in funzione di chi si è arrabbiato. Altrimenti si falsa il campionato. Trentalange è il presidente, con il designatore Rocchi devono comunicare un’idea”.

Zazzaroni ha aggiunto: “Quando succede questo casino non cambia in base a chi c’è. Serve che si diano una regolata, chiarirsi tra loro e chiarire a noi che tipo di arbitraggio vedremo l’anno”.

Il direttore ha sottolineato l’importanza di stabilire una linea fissa e coerente per l’utilizzo del VAR, evitando di modificarla ad ogni controversia o lamentele dei protagonisti. Afferma che un approccio così mutevole rischia di falsare il campionato e minare la sua integrità.