Pedullà: “Zaniolo-Roma: al momento non c’è accordo per il rinnovo. Napoli alla finestra”

Per Alfredo Pedullà tra Zaniolo e la Roma non c’è accordo per il rinnovo, così il Napoli resta alla finestra

Il possibile flirt tra Nicolò Zaniolo e il Napoli è uno degli argomenti maggiori del calciomercato. Il giornalista Alfredo Pedullà ne ha parlato sul suo portale ufficiale: “Nicolò Zaniolo non è sempre vicino a rinnovare il contratto, come ci avevano raccontato a settembre parlando di nuovo impegno fino al 2027, di firma imminente e addirittura di accordo raggiunto per una cifra di 4,2 milioni a stagione. I fatti dicono esattamente il contrario, per il momento non ci sono accordi. Se ce ne saranno, passeranno attraverso un vertice ancora da organizzare. Per il momento emergono riflessioni profonde, da entrambe le parti. È possibile, probabile, che ci sia un summit tra il suo agente Vigorelli e Pinto entro fine mese, al massimo a gennaio. Ma non è così scontato che si arrivi a un accordo, anzi si potrebbe rinviare qualsiasi decisione alla prossima estate”.

Pedullà ritiene che il rinnovo tra Zaniolo e la Roma non è vicinissimo

Pedullà ha poi proseguito: “Quando si arriverebbe a un anno dalla scadenza e diventerebbe tutto più complicato. A meno che a gennaio non arrivi una proposta di chi, anche il Tottenham, lo ha sempre apprezzato. La Juve è stata molto vicina la scorsa estate, come raccontato nei dettagli. Ma poi ha memorizzato la decisione della Roma di non scendere sotto i 40-45 milioni e ha preferito fermarsi. Il profilo resta presente nell’agenda bianconera, anche se la Juve oggi ha altri pensieri, a maggior ragione se finisse il rapporto con Di Maria. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti indiretti, capiremo meglio e di più quando ci sarà l’incontro tra il suo rappresentante e il club”.

“Non abbiamo riscontri sul Napoli, il Milan lo aveva seguito la scorsa estate senza approfondire. Nel gioco delle parti tra club, calciatori e suoi rappresentanti molto presto bisognerà arrivare a una soluzione. Nell’interesse anche della Roma che non può avvicinarsi alla scadenza del contratto in questa situazione”.