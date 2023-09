Vieri: “Garcia non c’entra niente con Napoli. ADL avrebbe dovuto prendere De Zerbi”

Christian Vieri critica la scelta del Napoli su Rudi Garcia e suggerisce che De Zerbi sarebbe stata la scelta migliore.

CALCIO NAPOLI. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il Napoli ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore. Tuttavia, questa scelta non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Christian Vieri, ex calciatore e ora opinionista, ha espresso le sue perplessità sulla scelta del club partenopeo durante un’intervista a Bobo Tv.

Secondo Vieri, l’unico allenatore che avrebbe potuto seguire le orme di Spalletti è Roberto De Zerbi, attualmente alla guida del Brighton. “Gioca a calcio, ha la stessa filosofia. Garcia non c’entra niente,” ha dichiarato Vieri.

Rudi Garcia: Un Cambio di Rotta per il Napoli?

Rudi Garcia, noto per le sue idee tattiche, sembra voler introdurre un nuovo stile di gioco al Napoli. Ma il percorso non è stato facile. La squadra sta attraversando un periodo di difficoltà, e molti si chiedono se il tempo sarà sufficiente per adattarsi ai nuovi schemi.