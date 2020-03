Video – Tottenham, Dier aggredisce un tifoso dopo la sconfitta

Il video di Eric Dier che aggredisce un tifoso sta facendo il giro del web. Al termine della partita di Fa Cup ha cercato un tifoso sugli spalti.

Eric Dier che aggredisce un tifoso al termine della partita tra Totenham e Norwich. Il video sta facendo il giro del web. Il calciatore si è arrampicato addirittura sugli spalti per poter affrontare il tifoso, ricordando in qualche modo il calcio volante di Cantona in Premier League. Il fatto è avvenuto durante gli ottavi di finale di Fa Cup, vinto ai rigori dal Norwich. A partita terminata Dier ha pensato di farsi giustizia da solo contro un tifoso che continuava ad insultarlo. Così ha superato diverse file di sediolini e si è scagliato contro il tifosi avversario. In Inghilterra fanno sapere che la rabbia del calciatore è scattata non solo per gli insulti rivolti a lui, ma soprattutto al fratello minore seduto tra gli spalti.

Video Dier colpisce un tifoso

Sulla questione dell’aggressione è intervenuto anche Josè Mourinho che ha detto: “Eric si è comportato sicuramente male, così come non deve fare un professionista ma molto probabilmente, ha fatto ciò che avrebbe fatto chiunque di noi se insultassero la tua famiglia ed il tuo fratellino”. L’allenatore del Tottenham ha precisato che “Dier ha sbagliato ma non sarà punito”. Insomma si utilizzerà la linea morbida per un gesto che in tanti hanno condannato, ma che molti hanno anche difeso dopo aver saputo le motivazioni che hanno spinto Dier ad aggredire il tifoso avversario. A quanto pare gli insulti piovuti dagli spalti sono durati praticamente per tutto il match. Un epiteto dopo l’altro rivolto al calciatore, alla sua famiglia ed al fratello. Cosa che ha scatenato una reazione durissima da parte del calciatore, che ha voluto farsi giustizia da solo andando ad aggredire il tifoso.