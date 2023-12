(VIDEO) – Tifosi Bari contro De Laurentiis: “Qui non è Napoli, questo non è il tuo film. Vattene”

Proteste tifosi Bari contro De Laurentiis dopo sconfitta. Cori e richieste di cambio proprietà. Il futuro del club è incerto.

Il Bari vive un momento critico, e i suoi tifosi non hanno esitato a esprimere apertamente il loro dissenso nei confronti della gestione De Laurentiis dopo l’ennesima sconfitta, questa volta contro lo Spezia. Il team, attualmente nono in classifica di Serie B, sta attraversando una fase difficile con prestazioni deludenti, lontane dai sogni di promozione della scorsa stagione.

L’atmosfera tesa è esplosa durante l’ultima trasferta contro lo Spezia, dove i tifosi presenti hanno manifestato il loro disappunto nei confronti della famiglia De Laurentiis attraverso cori e striscioni. Dopo aver sperato nella promozione, la realtà odierna è amara per i sostenitori pugliesi, che si sono uniti in una protesta sempre più intensa.

Durante l’incontro, un coro forte e chiaro si è levato dagli spalti contro il presidente Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia, invitandoli a lasciare il club: “Forza Bari alè! Questo non è il tuo film, Bari non è per te. De Laurentiis, vattene! Qui non è Napoli, questo non è il tuo film. Bari non è per te. De Laurentiis, vattene!”. Un chiaro segnale di malcontento che riflette la frustrazione dei tifosi nei confronti della gestione attuale.

Il video, che documenta la contestazione, è diventato virale sui social media, amplificando ulteriormente il dissenso dei tifosi. La richiesta di un cambio di proprietà è sempre più forte, con i sostenitori che chiedono un futuro diverso per il loro amato club.