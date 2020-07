Video: Napoli-Milan rivedi i gol, Mertens distrugge la difesa rossonera

Il video dei gol di Napoli-Milan caricati dal canale ufficiale della Serie A: gli highlights della partita e la cronaca di un match terminato 2-2.

C’è tanto da rivedere in Napoli-Milan con i quattro gol segnati in campo, ma anche le tante sviste arbitrali. L’arbitro La Penna ed il Var rocchi vedono un rigore su Bonaventura (che tocca prima la palla), ma non vedono un rosso netto a Theo Hernandez ed un altro possibile fallo da rigore su Elmas.

Ma negli highlights di Napoli-Milan ci sono da vedere anche tutte le belle giocate degli azzurri che stanno tornando a giocare in scioltezza, facendo vedere del bel gioco. I piedi buoni di Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo fanno la differenza, mentre in attacco è sempre implacabile Dries Mertens. Ciro il Napoletano in occasione del gol si beve tutta la difesa rossonera e batte Donnarumma al suo secondo infortunio di giornata.

Ecco il video dei gol di Napoli-Milan