Video da brividi – i tifosi del Napoli scortano il pullman degli azzurri

Si moltiplicano i video in rete postati dai tifosi del Napoli, in uno apparso su social si vedono i tifosi che scortano il pullman della squadra azzurra, in un altro i tifosi che cantano all’esterno dello stadio. I supporters azzurri hanno atteso il pullman del Napoli per dare la carica ai tifosi azzurri. Napoli-Verona è decisiva per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. I tifosi hanno capito che l’obiettivo va difeso ad ogni costo, anche perché arrivato in una stagione complicatissima dove la squadra ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni e problemi legati al Covid 19. Proprio per questo ieri la Curva A si è schierata nettamente a favore del tecnico Gattuso, che a fine partita lascerà Napoli.

Napoli: cori e striscioni

Ma il video dei tifosi che salutano il pullman del Napoli è solo una parte del sostegno dei tifosi. Nel pomeriggio già due striscioni sono apparsi all’interno ed all’esterno della stadio Maradona. Il catino di Fuorigrotta sarà ancora vuoto per le restrizioni anti Covid, ma in tanti hanno deciso di recarsi all’esterno dello stadio per incitare la squadra. Un sostegno che durante la stagione, soprattutto nei periodi difficili, è mancato moltissimo al Napoli di Gattuso.