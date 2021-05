I tifosi del Napoli danno sostegno alla squadra con uno striscione esposto in Curva B. Napoli-Verona è una sfida decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, ma così come per tutto il campionato si dovrà giocare senza tifosi, a causa delle restrizioni Covid 19. Nonostante tutto gli Ultrà hanno voluto far sentire la loro vicinanza al gruppo azzurro. Uno striscione è stato esposto allo stadio Diego Armando Maradona con la scritta “Forza vinciamo che presto ci riabbracciamo”. Un altro era stato esposto all’esterno dello stadio con scritto: “Sarà davvero una bella annata solo quando torneremo in gradinata”. Insomma messaggi di incitamento e di speranza da parte dei tifosi del Napoli, esempi di grande civiltà e vicinanza alla squadra. Insomma l’esatto contrario di quelli della Juventus che hanno lanciato insulti e augurato infortuni a Sansone del Bologna.