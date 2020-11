Venerato: “Fastidio tra i calciatori, non ricevono stipendio da luglio”

Ciro Venerato giornalista della Rai ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della reazione di Gattuso dopo la sconfitta con il Milan.

In mattinata si è parlato di un duro sfogo di Gattuso con la squadra alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, un confronto a muso duro smentito dalla SSCN che ha sottolineato come non ci sia stato nessun problema tra i calciatori ed il tecnico. Un concetto che viene ripreso anche da Ciro Venerato che a Radio Goal dice: “Ho informazioni di prima mano. Gattuso è un uomo vero ed ha reagito a suo modo, ma lo ha fatto come una mamma, per provocare i calciatori, loro sanno che quando gli parte l’embolo mandare a fare in cu.. tutti“.

Secondo Venerato la situazione è totalmente “diversa da quella che si è verificata quando c’era Ancelotti alla guida. In quel caso la situazione era veramente molto grave, i giocatori andarono dal direttore sportivo per chiedere di allenarsi di più e non ho avuto nessuna querela per quanto ho detto“. Venerato ha sottolineato che il clima nello spogliatoio restare sereno tanto che ieri è stato “festeggiato il compleanno di Maksimovic negli spogliatoio, con Gattuso a braccetto con i calciatori. Va però detto che il Napoli non paga gli stipendi da luglio ai suoi tesserati. In ogni caso si parla di privilegiati, ma resta un problema decontestualizzato dalla sconfitta col Milan“.