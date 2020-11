Ungheria, il ct spinge Szoboszlai al Napoli: “Vorrei giocasse in azzurro”

Dominik Szoboszlai è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo il ct Marco Rossi lo ‘spinge’ verso Napoli in una intervista a Tuttosport.

E’ andata ancora una volta in gol Dominik Szoboszlai giocatore che da tempo viene accostato al Napoli. Il commissario tecnico dell’Ungheria a Tuttosport parla del futuro del calciatore ed esalta le sue qualità: “È un calciatore le cui caratteristiche sono sopra la media. Però per migliorarsi deve giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello austriaco. In Italia si completerebbe tatticamente, anche se sta a lui decidere dove andare“. Sono tante le voci di mercato che girano intorno a Szoboszlai ma una insistente lo porta a Napoli, squadra che viene caldeggiata anche dal commissario tecnico: “Tra tutte le squadre interessate a lui mesi fa preferirei andasse al Napoli, dato che vivo a Pozzuoli e lo potrei vedere da vicino...”.

Secondo Marco Rossi il giocatore si potrebbe integrare perfettamente nella rosa e nel modulo di gioco di Gennaro Gattuso: “Andrebbe bene in un 4-2-3-1? Sì, perché Dominik è un centrocampista offensivo. Poi a seconda dei moduli tattici può venire impiegato anche da esterno sinistro nel 4-4-2. Avendo a disposizione un giocatore del genere cercherei di costruirgli la squadra intorno. E ha una grande personalità. L’unico dubbio è relativo alla velocità di adattamento al calcio italiano, problema che non si porrebbe nel caso in cui andasse in Germania“.

