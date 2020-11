Corriere Mezzogiorno – Osimhen torna a Napoli, farà terapia

Corriere de Mezzogiorno, aggiornamento infortunio Victor Osimhen: farà rientro a Napoli per cominciare le terapie.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha subito un infortunio nella gara con la Nigeria, il calciatore sta bene ma dovrà sottoporsi ad esami strumentali. In un primo momento il problema al polso sembrava molto più grave del previsto, le notizie parlavano di una possibile rottura. Fortunatamente l’infortunio, avvenuto nella gara con la Sierra Leone, in cui è stato autore di un gol e due assist, pare non sia così grave.

Secondo quanto riferisce Corriere del Mezzogiorno Osimhen dopo l’infortunio salterà la prossima gara della sua Nazionale e farà rientro a Napoli dove verrà sottoposto a terapie. Il giocatore è diventato un perno fondamentale per l’attacco di Gennaro Gattuso che vorrebbe schierarlo da titolare anche in vista della prossima partita da giocare col Milan alla ripresa del campionato.