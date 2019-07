Arriva l’ultimatum del Real Madrid per James Rodriguez al Napoli. Florentino stufo delle parole di De Laurentiis chiede 42 milioni subito.







Il tira e molla di De Laurentiis su James ha stancato il Real Madrid. Dalla Spagna il quotidiano SPORT, rivela che Il Real Madrid ha lanciato un ultimatum al Napoli: se vuole James Rodriguez paghi 42 milioni subito”.

ULTIMATUM DEL RAL MADRID AL NAPOLI PER JAMES RODIRIGUEZ

Secondo quanto riporta il quotidiano iberico, a Florentino Perez, non sono piaciute le parole di De Laurentiis su James: “Non vogliamo cedere alle richieste ingiuste del Real Madrid…” contraddicendosi quando afferma che James per popolarità viene dopo Messi e Ronaldo.







Il Real Madrid ha fatto sapere al Napoli che accetteranno solamente il pagamento di 42 milioni di euro per il trasferimento definitivo del giocatore in una soluzione unica.

Per ora il Napoli resta comunque in pole per James Rodriguez, che piace però anche ad e PSG. Il club francese prenderebbe in considerazione l’idea di prendere il colombiano per rafforzare il centrocampo.

L’ultimatum del Real Madrid è lanciato, ora si aspetta la risposta del Napoli.