Udinese-Napoli: dove vederla in tv, canale e diretta streaming

Il Napoli gioca in trasferta con l’Udinese, partita d’alta classifica con gli azzurri che vincendo possono andare primi in classifica. Udinese-Napoli è la partita valida per la 4a giornata di Serie A e si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Dacia Arena di Udine.

Udinese-Napoli: dove sarà trasmessa

La sfida tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn ed in co-esclusiva da Sky. La gara verrà trasmessa sul canale tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 del satellite) Sky Sport 4k (numero 213 del satellite). Udinese-Napoli sarà visibile in streaming grazie all’applicazione di Dazn, Sky Go e Now Tv. Per vederla sul proprio smaprthone, tablet o smart tv sarà necessario scaricare l’applicazione attraverso play store o apple store.

Udinese-Napoli: probabili formazioni

Gotti vara ancora il collaudato 3-5-2. Secondo quanto riferisce Sky non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti nella formazione titolare, non è previsto nessun cambio rispetto alla squadra che ha battuto lo Spezia in trasferta. Dunque conferme per Becao in difesa, con Walace che resta pilastro per Gotti ed in attacco ancora spazio a Pussetto e Deulofeu.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

Il Napoli ritrova Alex Meret ma in porta ci va ancora Ospina. Spalletti per la trasferta di Udinese ha due dubbi: uno a centrocampo Zielinski favorito su Elmas ed un altro in attacco con Politano favorito su Lozano. Nonostante tutto il messicano dovrebbe andare in panchina con Politano che partirà titolare. In difesa conferma per Rrahamani. Coppia forzata in mediana con Anguissa e Fabian Ruiz. Conferme in attacco per Insigne e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.