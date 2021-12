TUTTOSPORT – Osimhen con la maschera: ecco quando rientra in campo

Victor Osimhen si allena con la maschera, ma il suo rientro in campo è previsto per metà gennaio. Salterà la Coppa d’Africa. Queste sono le indicazioni riportate da Tuttosport che prevede un rientro del giocatore più veloce, rispetto ai 90 giorni prima del referto post operatorio. In ogni caso Osimhen non giocherebbe la Coppa d’Africa che comincia il 9 gennaio, anche se questa ultima ipotesi non è ancora da escludere. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Si tratta di una protezione provvisoria che dovrà utilizzare fino a martedì, quando gli sarà recapitata quella definitiva in carbonio e grazie alla quale potrà lavorare con il resto della squadra, partecipando anche alle partite in famiglia e senza temere i colpi che potrebbe ricevere sul volto. Con un minimo di cautela si può immaginare che Osimhen possa tornare a giocare una partita a metà gennaio, presumibilmente per la sfida contro il Bologna e sempre se la Nigeria non deciderà di convocarlo comunque per la Coppa d’Africa“.

Al momento sulla Coppa d’Africa c’è sempre il grandissimo dubbio legato al Covid. Le autorità stanno lavorando per far giocare la competizione continentale, ma l’Eca vuole bloccare i giocatori. I club europei hanno paura della variante omicron che ieri ha bloccato ben 5 partite in Premier League.