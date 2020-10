Tuttosport – Juve-Napoli si gioca, in arrivo penalizzazione per gli azzurri

Juve-Napoli si gioca ma per gli azzurri è in arrivo una penalizzazione in classifica per la mancata creazione della bolla dopo il caso Zielinski.

Bisogna salvare capre e cavoli è evidente, quindi si ci sta ingegnano il più possibile. La decisione del Giudice Sportivo su Juve-Napoli è sub iudice, ma la partita si potrebbe giocare, facendo scattare una penalizzazione per gli azzurri. Lo riferisce Tuttosport che indica un punto di penalità per i partenopei. Con questo escamotage si cercherebbe di evitare figuracce da parte degli organi di governo del calcio, che nonostante le carte dell’Asl, non hanno voluto rinviare la partita di domenica sera. Allo Stadium la farsa è andata in scena come da copione, con la soddisfazione di tutto e lo sfoggio mediatico del “noi rispettiamo le regole” di Agnelli. Si, lo stesso che espone allo Stadium gli scudetti tolti dalla giustizia per il caso Calciopoli. Il caso che spedito la Juve in B, giusto per chi non lo ricordasse.

Dunque per il Napoli è in arrivo una penalizzazione ma niente 0-3 a tavolino. Il match deve essere riprogrammato perché il Napoli non poteva raggiungere Torino viste le comunicazioni dell’Asl partenopea. In questo modo si cercherà di salvare tutto e tutti, compreso il tanto caro e amato protocollo che alla Juve hanno deciso di rispettare alla lettera, per essere ligi ai regolamenti. La penalizzazione per il Napoli scatterebbe per la mancata creazione della bolla dopo la positività di Piotr Zielinski. Anche su questo aspetto gli azzurri potrebbero decidere di fare ricorso e magari vincere pure. Anche perché la SSCN è stata fin dal primo giorno una delle società più attente alle norme anti covid. Ora dato che Juve-Napoli si potrebbe giocare bisogna capire quale potrebbe essere una data: quella del 13 gennaio viene indicato come possibile. Ma prima bisogna attendere il giudice sportivo.