Tuttosport – Europa League, Napoli irriconoscibile ecco perché

Tuttosport analizza la partita di Europa League tra Napoli ed Az Alkmaar, gli azzurri sono apparsi lenti e macchinosi in zona gol.

Troppo brutto per essere vero, ma il Napoli visto contro l’Az Alkmaar fa veramente preoccupare i tifosi azzurri. Una totale involuzione quella degli uomini di Gattuso, apparsi brillanti e carichi nella sfida con l’Atalanta giocata solo qualche giorno prima. Due prestazioni completamente diverse, che fanno parlare di sindrome Europa League per il Napoli come scrive Tuttosport:

Perde la testa e poi affloscia le gambe del Napoli che ieri sera è sembrato irriconoscibile contro l’Az Alkmaar. Eppure Gattuso aveva fatto l’impossibile per non far prendere sotto gamba il match, confermando quasi per intero la formazione anti Atalanta. Non c’è stato verso: il Napoli non aveva il dinamismo, l’intensità che gli aveva permesso di vincere tre partite su tre in campionato.

Il gol è arrivato proprio per una mancanza di ritmo, con una squadra che è sembrata guardare gli altri che giocavano, come se fosse impossibile che gli olandesi potessero davvero segnare un gol. Sicuramente c’è l’errore individuale di Koulibaly, ma è la prestazione complessiva che lascia l’amaro in bocca. Non solo per la sconfitta, ma proprio per l’approccio alla gara.