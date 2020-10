Tuttosport: “Controlli irrituali per il Napoli, penalizzazione ancora possibile”

Juve-Napoli, le ultime notizie sui controlli al training center di Castel Volturno e la penalizzazione ancora possibile per la SSCN.

Cono il giudice sportivo che non si è ancora pronunciato diventa sempre più complicato capire quale sarà l’esito della sentenza di Juve-Napoli. Secondo quanto riferisce Tuttosport il giudice Gerardo Mastandrea “sta studiando le carte della Procura federale e potrebbe averne altre“, ovvero quelle prodotte dagli ispettori della Federazione che mercoledì hanno vistato il centro sportivo di Castel Volturno per verificare le norme anti covid. Per il quotidiano queste sono circostanze abbastanza “abbastanza irrituali (di solito questo iter avviene in appello, mentre in primo grado il giudice si esprime, in tempi molto celeri, di solito sulla base dei referti arbitrali). Una serie di circostanze che fa pensare a una sentenza molto articolata e che, molto probabilmente, non conterrà il 3-0 a tavolino contro il Napoli (che altrimenti sarebbe stato comminato in modo piuttosto semplice, anche solo sulla base del referto di Doveri che certificava l’assenza della squadra di Gattuso allo Stadium)“.

Al momento la sconfitta a tavolino per il Napoli sembra scongiurata, con la possibilità di rinviare la gara al 13 gennaio. A questo però si può aggiungere anche un punto di penalizzazione. Scatterebbe per la mancata creazione della bolla da parte del Napoli dopo il primo positivo di venerdì pomeriggio. Gli azzurri, invece, sperano ancora solo in una maxi multa.