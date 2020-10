Napoli, speranza in una maxi multa: il giudice sportivo prende tempo

Il Napoli attende la decisione del giudice sportivo in merito al mancato sbarco a Torino per la sfida con la Juve: il club spera in una maxi multa.

Una maxi multa sarebbe il male minore per il Napoli dato che da giorni si sta cercando di trovare il pelo nell’uovo per punire gli azzurri. Lo 0-3 a tavolino sembra definitivamente scongiurato, ma il giudice sportivo si è preso altro tempo per vagliare tutte le carte in suo possesso. Il Napoli non può far altro che attendere, ma da più parti si parla di un possibile punto di penalizzazione. Una sorta di male necessario per evitare di creare un pericoloso precedente. Gli organi di giudizio della giustizia sportiva hanno voluto approfondire la vicenda ed il club azzurro spera che nessuno tiri fuori un coniglio dal cilindro, dato che la società non ha fatto altro che rispettare i dettami di legge.

Di una possibile maxi multa parla anche il quotidiano Repubblica che scrive anche di come aumentino le possibilità che “la gara possa essere recuperata a gennaio“. Intanto la Procura Federale ha messo nel mirino “eventuali violazioni del protocollo da parte del club azzurro, che spera di cavarsela con una maxi multa” scrive Repubblica. Intanto la gara tra Juve e Napoli dovrebbe essere giocata il 13 gennaio, che è l’unica data utile in questo momento.