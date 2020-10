Juve-Napoli: punire gli azzurri è ‘necessario’, ecco perché

Il caso Juve-Napoli tiene ancora banco, ma la punizione per gli azzurri sembra necessaria per evitare un precedente per la Serie A.

Punire il Napoli per evitare un pericoloso precedente in Serie A, lo scrive Repubblica ma lo pensano in tanti. Secondo quanto viene scritto sul quotidiano: “L’assoluzione piena del Napoli creerebbe infatti un precedente molto pericoloso, spianando la strada ad altre situazioni simili e allo stravolgimento del calendario, che è già fin troppo congestionato di impegni e in cui non ci sarebbe spazio per il rinvio di altre partite“.

Il giudice sportivo si deve ancora pronunciare su Juve-Napoli ma vi immaginate se gli azzurri fossero veramente assolti con formula piena? A quel punto basterebbe, con l’attuale tanto amato protocollo di Agnelli, l’intervento dell’Asl per far saltare qualsiasi match. Questo influirebbe sullo sviluppo del campionato che è già ingolfato di impegni, tanto che il match tra bianconeri e azzurri può essere rigiocata solo il 13 gennaio. Secondo Repubblica la “Figc vuole che Juve-Napoli resti un caso unico e grazie alle indagini in corso della Procura Federale potrebbe spuntare fuori una soluzione di compromesso, se emergeranno delle violazioni nel protocollo sanitario da parte del club di De Laurentiis“.

Con questo ragionamento sembra che si voglia buttare le mani avanti su quanto deciderà il giudice per Juve-Napoli, ma a pensar male qualche volta si arriva alla giusta conclusione. Anche per questo c’è tanta curiosità di capire cosa deciderà il giudice sportivo che ha chiesto un supplemento di indagini proprio sul match della Stadium. Gara a cui il Napoli non si è presentato perché bloccato in Campania su disposizione dell’Asl. Qualora il club di Aurelio De Laurentiis avesse deciso di partire comunque, allora avrebbe potuto rischiare anche una denuncia penale. Nonostante tutto la sanzione per gli azzurri sembra ‘scontata’, mentre la partita di dovrebbe giocare.