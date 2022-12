Tutti contro il Napoli, Asllani: “Vinciamo e riapriamo il campionato”

Il Napoli deve difendere il primo posto dall’attacco delle inseguitrici, la prima tappa sarà contro l’Inter di Asllani.

Il Napoli è tornato a vincere anche se in amichevole, quello con l’Antalyaspor ha messo in vetrina Giacomo Raspadori autore di una doppietta, con due colpi da biliardo bellissimi. Anche l’Inter ha vinto la sua amichevole, quella giocata ieri contro il Salisburgo: 4-0 il risultato finale con i gol di Mkhitaryan, Acerbi, Junior e Carboni. Le squadre si stanno preparando alla ripresa del campionato, che si preannuncia ancora più difficile e complicata della prima parte di stagione. Gli azzurri di Spalletti hanno 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ma chi insegue ha la convinzione che il Napoli farà un passo falso e perderà molti punti.

Inter-Napoli sfida scudetto

Ora come ora sono tutti contro il Napoli, lo ha detto anche Giovanni Simeone che però ha dato la carica ai suoi compagni di squadra. Nel gruppo c’è grande unità di intenti ed un ottimo spirito di collaborazione e intesa. Lo si capisce anche da alcune piccole cose, come lo scherzo di Osimhen a Mario Rui, segnale di serenità e distensione.

Sentimenti importanti in vista di Inter-Napoli una delle prime sfide scudetto che attendono la squadra azzurra a gennaio. Della sfida ha parlato anche Asllani centrocampista dell’Inter che a Gazzetta dello Sport ha detto: “Prima del Porto in Champions pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato di tutti“. L’Inter ha undici punti da recuperare dalla vetta, quindi la vittoria sembra essere l’unico risultato utile per gli uomini di Simone Inzaghi se vogliono continuare a sperare nella lotta scudetto. Insomma sarà un Napoli contro tutti in questa seconda parte di stagione, per questo ci sarà bisogno ancora di maggiore unità, da parte di tutto l’ambiente partenopeo.