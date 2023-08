Turati squalificato per una bestemmia contro il Napoli: il video lo inchioda

Il portiere del Frosinone Turati fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo essere stato ripreso in un video mentre bestemmiava.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il portiere del Frosinone Stefano Turati è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A dopo esser stato ripreso mentre bestemmiava durante la partita contro il Napoli.

L’episodio è avvenuto su un calcio d’angolo a favore degli azzurri. Le telecamere hanno inquadrato Turati che, intento a posizionare la difesa, si è lasciato andare ad un’esclamazione blasfema.

Il video è circolato anche sui social e la prova tv ha inchiodato il portiere del Frosinone, punito con uno stop come da regolamento. Una leggerezza che costa cara al 21enne di proprietà Sassuolo.

Turati non potrà quindi scendere in campo nella difficile sfida interna contro l’Atalanta alla seconda giornata. Al suo posto difenderà la porta dei ciociari Michele Cerofolini. Un’assenza pesante per il Frosinone, costretto al turnover forzato a causa della bestemmia del proprio estremo difensore.

Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo Frosinone-Napoli

Di seguito la decisione del Giudice Sportivo su Turati: “Il Giudice sportivo, ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.57 del 21 agosto 2023) in merito alla condotta del calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 15° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione e? stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) con la squalifica per una giornata effettiva di gara