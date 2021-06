LDT – Troppo pessimismo intorno al Napoli, ma è già fortissimo e nessuno si muove

Il mercato è quasi paralizzato, nessuno o quasi si muove, tranne il PSG che continua a macinare acquisti milionari in barba a crisi e Fair Play Finanziario. Anche il grandissime come Real Madrid, Barcellona e Manchester City sono ancora bloccate. Gli Europei di calcio hanno solo messo un ulteriore stop al mercato che già deve fare i conti con la crisi globale. Insomma sembra tutto fermo ma c’è aria di pessimismo anche intorno al Napoli, che deve fare i conti con la mancata qualificazione Champions League e la necessità di far quadrare i conti.

Sull’argomento ci è arrivata la lettera di un tifoso che guarda il lato positivo della medaglia:

“Cari amici di Napolipiu. Sento e leggo troppo pessimismo, quando disamore verso il nostro Napoli. Non lo trovo affatto giustificato.

La squadra è già molto forte, se non va via Insigne (ecco le difficoltà sul rinnovo ndr) abbiamo uno degli attacchi più forti della Serie A. Lozano, Osimhen, Insigne, Politano ed anche il giovane Tutino non sono gente che si trova al mercato. Zielinski non ha fatto bene con la Polonia ma sappiamo di cosa è capace. Sicuramente serve qualcosa a centrocampo dopo l’addio di Bakayoko ed anche in difesa se non va via Koulibaly, come sembra, abbiamo già un buon organico. Bisogna completarlo con un paio di terzini ed almeno un difensore centrale ma nella sostanza la squadra è già competitiva.

Il pessimismo che regna intorno al Napoli non lo comprendo. In pratica non si sta muovendo nessuno, addirittura l’Inter cede Hakimi e punta Zappacosta, non mi sembra un grandissimo affare. Nemmeno Juventus e Milan stanno spingendo. Quindi io direi non esagerare con le critiche e di continuare ad avere entusiasmo intorno al nostro Napoli. Saluti, Pietro C.“.

