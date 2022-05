Torino-Napoli: le formazioni ufficiali, ancora fuori Zielinski

Torino-Napoli le formazioni ufficiali, con Spalletti che tiene ancora fuori Zielinski dall’undici titolare con i granata. Il tecnico dei partenopei tiene ancora una volta fuori il polacco e si apre una sorta di caso.

Per il Napoli sarà importante vincere con il Torino, soprattutto dopo la sconfitta della Juventus con il Genoa. Gli azzurri di Spalletti devono blindare il terzo posto, perché possono portare nelle casse azzurre quattro milioni in più, rispetto a se il Napoli dovesse arrivare al quarto posto a fine stagione.

Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Torino-Napoli: dove vederla in tv

La sfida tra Torino e Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Dazn, potranno vederla tutti gli abbonati al canale. Inoltre il match Torino-Napoli sarà trasmesso anche in streaming attraverso l’app di Dazn, che si può scaricare su smartphone, pc, smart tv e altri supporti come le console Xbox e Playstation.