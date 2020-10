Tifoso del Napoli malato di Covid, lancia un appello in diretta radiofonica a Gattuso e ai calciatori azzurri.

La Campania è stretta nella morsa del Covid, secondo l’ultimo bollettino sono 1261i positivi su 14mila tamponi effettuati. 391 contagiati riguardano Napoli (5 nuovi ricoveri in ospedale).

Un tifoso del Napoli, positivo al covid lancia un appello ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il tifoso ha fatto una richiesta emozionante a mister Gennaro Gattuso e a tutti i calciatori del Napoli:

“Domani il Napoli deve farmi un bel regalo. Deve battere l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Io ho preso il Coronavirus, questo maledetto Covid-19 ha colpito sia me che mia moglie. Siamo costretti a stare sul letto, non possiamo uscire. Stiamo vivendo un bruttissimo momento. Spero che il Napoli mi regali una gioia”.

Il giornalista, Carlo Alvino , visibilmente emozionato, ha rincuorato il tifoso azzurro: “Quando ascolto telefonate come questa capisco quali sono le cose davvero importanti della vita. Stiamo attraversando tutti un periodo molto complicato a causa del Coronavirus. La mia speranza è che tu possa guarire più in fretta possibile e tifare con assoluta tranquillità per il nostro Napoli. Spero anche che mister Gennaro Gattuso e i suoi uomini ci facciano un bel regalo battendo l’Atalanta”.