9 Giugno 2026

Thiem avvisa Zverev: “Preparati, dopo la vittoria su Cobolli sono in forma!”

redazione 9 Giugno 2026
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Dominic Thiem assiste alla storica vittoria di Zverev al Roland Garros

Dominic Thiem era tra il pubblico della finale del Roland Garros, un evento emozionante in cui Alexander Zverev si è imposto su Flavio Cobolli. Questo match non è solo la vittoria di Zverev; è l’evoluzione di una narrazione che coinvolge entrambi i tennisti, legati da una storia di sfide e successi. Thiem, ritirato dal circuito, conosce bene il percorso che Zverev ha dovuto affrontare, avendo lui stesso vissuto la pressione di diverse finali senza riuscire a conquistare il titolo in precedenza.

La carriera di Thiem è stata segnata da tre finali perse: due al Roland Garros e una all’Australian Open. Solo nel 2020 è riuscito a ottenere la sua agognata vittoria, trionfando all’US Open dopo un’accesa battaglia contro Zverev. Questa vittoria ha rappresentato un importante passo in avanti per Thiem e un traguardo che Zverev ha finalmente raggiunto quattro anni dopo, chiudendo un cerchio significativo.

Il viaggio di Zverev non è stato privo di ostacoli. Prima di questa vittoria al Roland Garros, aveva affrontato tre finali slam, senza mai riuscire a portare a casa il titolo. La recente vittoria ha quindi un significato particolare, non solo per Zverev ma anche per Thiem, che ha condiviso il campo con lui in un momento cruciale delle loro carriere.

Un messaggio di congratulazioni da Thiem

Nonostante il ritiro, Thiem ha voluto esprimere il suo supporto a Zverev attraverso un post su Instagram, documentando la sua breve visita a Parigi. Ha commentato: “Un altro breve soggiorno a Parigi. Tennis fantastico e una finale incredibile di Roland Garros. Un enorme aiuto a Zverev per il suo meritato primo titolo slam. Che viaggio e che traguardo.” Questo gesto sottolinea quanto sia profonda la loro connessione professionale e personale.

Oltre a congratularsi con Zverev, Thiem ha riconosciuto anche la prestazione di Flavio Cobolli, il quale ha sorpreso molti con il suo straordinario percorso nel torneo. “Non vedo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per entrambi”, ha aggiunto Thiem, dimostrando di avere un occhio attento anche per i giovani talenti che emergono nel tennis.

Thiem, con un record di finali slam che lo ha visto gareggiare contro giocatori del calibro di Rafael Nadal e Novak Djokovic, ha vissuto momenti di grande pressione prima di ottenere il suo titolo. Dopo aver perso le finali nel 2018 e nel 2019 contro Nadal e successivamente nel 2020 contro Djokovic, è riuscito a risollevarsi, vincendo all’US Open grazie a una rimonta incredibile: da due set sotto, ha sconfitto Zverev in una finale faticosa, chiudendo il match con un punteggio di 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6).

Durante la sua carriera, Thiem ha conquistato un totale di 17 titoli e ha raggiunto il terzo posto nel ranking ATP, una posizione prestigiosa che evidenzia il suo talento e la sua determinazione. La rivalità con Zverev ha visto Thiem trionfare in otto degli undici incontri diretti, un dato che conferma la competitività tra i due tennisti e l’evoluzione delle loro carriere.

L’ascesa di Zverev rappresenta un segno di speranza e una prova che la perseveranza porta sempre a risultati tangibili. Ora, con il primo titolo slam in tasca, sarà interessante osservare come Zverev affronterà i prossimi tornei, in particolare Wimbledon, dove le aspettative saranno elevate e la pressione sarà palpabile.

In questa cornice straordinaria, le parole di Thiem servono non solo come incoraggiamento, ma anche come promemoria della bellezza dell’atletismo e della collegialità nel tennis. La storia di questi due atleti continuerà a intrecciarsi, promettendo emozioni e rivalità affascinanti nel futuro.

Le speranze sono alte per entrambi i giocatori, e il mondo del tennis attende con impazienza le loro prossime mosse. Con Zverev finalmente al vertice e Thiem in ritirata, si aprono nuovi capitoli nella narrativa di questo sport affascinante, ricco di sorprese e trionfi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questi talenti straordinari.

Fonti:
– ATP Tour
– Tennis.com

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