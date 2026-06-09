Mancini è il nuovo favorito per la panchina dell’Italia fino al 2030.

Roberto Mancini Nuovo Candidato per la Nazionale Italiana

Secondo diverse fonti, tra cui il noto esperto Gianluca Di Marzio, Roberto Mancini è diventato il principale candidato per la panchina della Nazionale Italiana, pronto a sostituire Silvio Baldini. Questo annuncio ha generato grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché Mancini ha già un importante trascorso con l’azzurro.

Mancini, che ha guidato la Nazionale dal 2018 al 2023, è conosciuto per aver portato l’Italia alla vittoria agli Europei del 2021. Tuttavia, nel 2022, la sua squadra ha fallito la qualificazione per il Mondiale, un evento che ha scosso la tifoseria e il mondo del calcio italiano.

Il giornalista esperto di calciomercato, Niccolò Schira, ha confermato che Mancini potrebbe firmare un contratto biennale del valore di 2 milioni di euro all’anno, valido fino al 2030. La sua riassunzione sarebbe quindi solo una questione di giorni, se non di ore.

Cosa è Successo con i Precedenti Allenatori

Gennaro Gattuso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario tecnico della Nazionale nel marzo 2023, dopo una campagna di qualificazione al Mondiale deludente. Silvio Baldini, allora allenatore dell’Under 21, è stato scelto come suo sostituto ad interim, guidando l’Italia in amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia, ottenendo entrambe le vittorie per 1-0.

Baldini, che dovrebbe tornare a occuparsi della squadra giovanile, ha avuto il compito di stabilizzare la situazione in un momento di incertezza per il calcio italiano. Il suo operato, seppur positivo, ha dimostrato che l’azzurro ha bisogno di un tecnico di esperienza che possa riportare la Nazionale ai vertici del calcio mondiale.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha in programma le elezioni per la Presidenza, previste per il 22 giugno 2026. Giovanni Malagò, considerato un candidato forte, ha sempre avuto un buon rapporto con Mancini, il che fa intendere che la sua nomina potrebbe arrivare in tempi rapidi.

Il Ritorno di Mancini: Cosa Aspettarsi

Dopo aver lasciato la Nazionale nel 2023 per diventare allenatore della Nazionale saudita, Mancini ha espresso pubblicamente il suo rammarico per quella scelta. La sua esperienza in Arabia Saudita è durata meno di un anno, e nei vari colloqui ha definito il suo addio all’Italia un errore. Il desiderio di tornare sulla panchina della Nazionale è palpabile e rappresenta una priorità per lui.

In attesa della definitiva nomina, le aspettative su Mancini sono elevate. La sfida principale sarà quella di ricostruire un gruppo solido e competitivo che possa aspirare a traguardi prestigiosi nelle prossime competizioni internazionali. La nazionale ha bisogno di un’identità chiara, e Mancini è visto come l’uomo giusto per il compito.

La Nazionale ha una base di giovani talenti, che potrebbero essere sviluppati ulteriormente sotto la guida di un allenatore con l’esperienza e le competenze di Mancini. Il suo passato vincente e il legame emotivo con il team fanno di lui una scelta naturale in questo frangente.

Nel corso della sua carriera, Mancini ha dimostrato di saper gestire le pressioni, portando una mentalità vincente che ha fatto la differenza in momenti cruciali. Sarà interessante vedere come applicherà queste lezioni apprese a livello internazionale per elevare nuovamente il calcio italiano.

Fonti ufficiali come Gazzetta dello Sport e Calciomercato.com confermano le voci e gli sviluppi attuali, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale. Mancini sembra pronto a tornare a Coverciano, e il suo ritorno potrebbe essere un nuovo capitolo di successo per la Nazionale.

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