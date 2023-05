Ritorna Caccamo: “Spalletti adda fa’ o brav. Kvara? I’ o chiamm Caccavella”

Teo Teocoli torna nella veste di Felice Caccamo e fa ridere tutti: “Spalletti adda fa’ o brav. Kvara? I’ o chiamm Caccavella”

Teo Teocoli riveste nuovamente i panni di Felice Caccamo. Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, il noto comico ed imitatore di fede milanista ripropone il tifosissimo napoletano che festeggia lo Scudetto.: “Credo che le altre big abbiano pensato “questi prima o poi si fermano”. Ma quando mai. Il Napoli è migliorato partita per partita, Osimhen si è scatenato segnando a grappoli e le altre sono rimaste annichilite. Io sono napoletano da parte di madre e nonna e quindi sono stato felicissimo per il trionfo. In fondo Caccamo è un po’ il mio alter ego. Ma tornando a Osimhen, lo trovo talmente straordinario da farmelo immaginare travestito”.

Felice Caccamo torna a far ridere i napoletani su Spalletti e Kvaratskhelia

Sul futuro di Luciano Spalletti e di Victor Osimhen, Teocoli prende le sembianze di Caccamo e dice la sua con quel tono che ha fatto ridere milioni di spettatori: “Spalletti parla una lingua tutta sua, pensieri aulici e filosofici. So che i giornalisti spesso si addormentano… Scherzi a parte, è una brava persona e un ottimo allenatore e adda fa’ o bravo. Non può andar via da Napoli. Osimhen credo sia intoccabile, così come Caccavella, il mio modo di chiamare Kvaratskhelia. Ma alla fine il vero mago è De Laurentiis. Ha avuto ragione lui ad avere il pugno duro quando ci fu l’ammutinamento nel 2019. Il repulisti ha pagato, eccome”.