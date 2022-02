Telese: “La crisi di Spalletti è vicina, Pavoletti decisivo”

Il Napoli sfida il Cagliari in Serie A, una sfida quella di lunedì 21 febbraio importante per restare tra le prime quattro. Gli azzurri sfideranno una squadra, quella di Mazzarri, a cui l’ex allenatore del Napoli ha dato un’anima ed un gioco. Il Cagliari è in netta ripresa, mentre il giornalista Luca Telese prevede una crisi per il Napoli: “Il Cagliari ha fatto 10 punti in 19 partite nella prima parte del campionato, poi ha cacciato i golfisti e ne ha fatti altri 11 nelle ultime 6. È in scia positiva. Ricordiamo la profezia di Telese, arriva la Primavera e giocheremo col sole. La differita di lunedì ci porta ad un passo dall’estate. La tipica crisi della squadra spallettiana inizia quasi in Primavera, quando arriverà il gol dell’ex di Pavoletti. Giovedì ci sarà un impegno che porterà via molte energie al Napoli, Koulibaly ha le fatiche post Coppa d’Africa. Al Cagliari basterà un pareggio“. Poi aggiunge: “Mi aspetto un Napoli vincente a Barcellona e lunedì si fermerà con un pareggio a Cagliari grazie ad un gol di Pavoletti“.

Non è la prima volta che Telese prevede la crisi di Spalletti, attuale tecnico del Napoli. Il giornalista poi a Radio Punto Nuovo parla anche del futuro presidente di Lega Serie A: “Sono rimasto stupito che il presidente di Confindustria possa avere il desiderio di mettersi a capo della Lega Serie A. È come se Mattarella volesse lasciare il Quirinale. O la Confindustria è un posto così sgradevole o dobbiamo pensare che le classi dirigenti italiane sono guidate da folli“.