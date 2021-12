Successo per I Fratelli De Filippo: lo streaming

I Fratelli De Filippo andato in onda su Rai 1 ha riscosso grande successo, il film evento si può vedere in streaming su Rai Play. Ancora una volta Napoli diventa protagonista in prime time su Rai 1, dopo Stanotte a Napoli di Alberto Angela, questa volta a premiere è stata la storia de i fratelli De Filippo. Un successo enorme quello della Rai che ha puntato sulla storia di questi tre giovani diventati poi un simbolo della cultura e del teatro. A svettare è stato anche Biagio Izzo, attore napoletano nella parte di Vincenzo Scarpetta.

Ma nel cast de I Fratelli De Filippo in onda su Rai 1 c’erano anche altri grandi attori come: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme, Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Marisa Laurito, Maurizio Casagrande, Maurizio Micheli, Umberto Del Prete.

I Fratelli De Filippo: come vederlo in streaming

Il film è andato in onda su Rai 1 il 30 dicembre 2021, ma attraverso Rai Play si potrà rivedere in qualsiasi momento. Il film è disponibile anche attraverso l’applicazione disponibile per tablet e smartphone. Per chiunque voglia vedere I Fratelli De Filippo in streaming sarà facilissimo, perché i contenuti sono accessibili in breve tempo e con una registrazione molto breve, che permetterà di accedere a qualsiasi contenuto digitale in forma gratuita. Resta comunque il grande successo dell’opera che racconta “la storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo inizia col ‘900 a Napoli. Il padre naturale, il famoso attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, non li riconosce e alla sua morte non lascia loro nessuna eredità, se non quella artistica di figli d’arte. Dopo l’esordio conflittuale con la compagnia di Vincenzo Scarpetta, il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro”.