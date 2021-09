Statistiche Napoli: quattro vittorie consecutive, ecco com’è andata a finire

Quattro vittorie consecutive per il Napoli in Serie A, ecco le statistiche del Corriere dello Sport su come è terminate la stagione. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Sei i campionati cominciati dal Napoli con 4 successi in 4 partite. Era già successo nel 1966/67, nel 1987/88 (quando poi diventarono 5), nel 2013/14, nel 2017/18 (poi Sarri arrivò al record azzurro di 8 vittorie iniziali) e anche nella scorsa stagione, perché la partita della terza giornata persa sul campo della Juventus venne recuperata solo ad aprile”. Le statistiche del Napoli dopo 4 vittorie consecutive non hanno portato ad una vittoria finale poiché il Napoli arrivò nell’ordine “partendo1966/67 4°, 2°, 3°, 2°, 5°”.

Le statistiche del Napoli

Corriere dello Sport mette in risalto anche altri numeri che riguardano la squadra di Spalletti:

42 i mesi passati dall’ultima volta che il Napoli era rimasto solo in testa alla classifica: il 3 marzo del 2018 era a +1 sulla Juventus.

i mesi passati dall’ultima volta che il Napoli era rimasto solo in testa alla classifica: il 3 marzo del 2018 era a +1 sulla Juventus. 1 il campionato di Serie A in cui Spalletti era partito con 4 vittorie, nel 2017/18 con l’Inter che alla quinta giornata pareggiò 1-1 a Bologna. Quel campionato terminò con l’Inter al 4° posto in extremis sulla Lazio.

il campionato di Serie A in cui Spalletti era partito con 4 vittorie, nel 2017/18 con l’Inter che alla quinta giornata pareggiò 1-1 a Bologna. Quel campionato terminò con l’Inter al 4° posto in extremis sulla Lazio. 487 le panchine in Serie A di Spalletti, un record fra tutti i tecnici dell’attuale campionato.

le panchine in Serie A di Spalletti, un record fra tutti i tecnici dell’attuale campionato. 7 i trofei di Spalletti: in Serie A non ha mai vinto il campionato, in Russia si, 2 volte, con lo Zenit San Pietroburgo nel 2010 e 2011/12.

i trofei di Spalletti: in Serie A non ha mai vinto il campionato, in Russia si, 2 volte, con lo Zenit San Pietroburgo nel 2010 e 2011/12. 13 Le partita da cui il Napoli non perde: 10 vittorie e 3 pareggi dopo il ko per 2-1 sul campo della Juve il 7 aprile.

Quelli del Napoli restano numeri importanti in una stagione molto complicata. Gli azzurri sono già chiamati all’esame Sampdoria in cui Spalletti potrà contare almeno su qualche rientro importante. Ma la sfida con i blucerchiati è di quelle davvero difficili, anche perché si gioca a distanza ravvicinata.

