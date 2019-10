Lo stadio più bello del mondo è l'Henningsvaer Stadion in Norvegia

Lo stadio più bello del mondo si trova in Norvegia. Henningsvaer Stadion, un campo da calcio che si perde in un panorama mozzafiato.

Non molti sanno che lo stadio più bello del mondo è l’Henningsvaer Stadium. Il campo da calcio sorge nell’arcipelago delle Lofoten, al largo della costa nord-occidentale della Norvegia.Uno dei posti più spettacolari della Terra.

Lo stadio più bello del mondo

Un intero isolotto fu appiattito per costruire l’Henningsvaer Stadium per il villaggio di pescatori del club di Henningsvaer.

Quando pensiamo allo stadio più bello del mondo, immediatamente la mente vola verso il Nou Camp, Santiago Bernabeu, Maracanà e Wembley. Ma non sempre i progetti fantastici e super tecnologici sono sinonimo di bellezza assoluta. In questo campo la natura è padrona incontrastata.

Capita quindi che lo stadio più bello del mondo invece di trovarsi in una metropoli si trova nelle Isole Lofoten nel nord della Norvegia. Un arcipelago di isole con una visuale paesaggistica senza eguali.

Piccolissimi isolotti che contano meno di 25mila abitanti, per una superficie di poco più di 1.000 km². La caratteristica sono le superfici a strapiombo che si affacciano sul meraviglioso Mar di Norvegia.



Henningsvaer Stadium: lo stadio più bello del mondo

Henningsvaer è uno stadio meraviglioso, considerato il più bello del mondo a causa della sua ubicazione geografica.

Lo stadio si trova su un isolotto roccioso circondato da panorami mozzafiato composti da montagne spettacolari e cime frastagliate, mare aperto e baie riparate.

Il campo da calcio è stato realizzato livellando il solido strato roccioso della parte più meridionale dell’isola di Hellandsøya.

L’impianto non ha molto in termini di strutture e devi stare in piedi, ma chi se ne frega quando sei su questo spettacolare arcipelago in cui una penalità fuori posto significa che dovrai bagnarti per recuperare la palla ?

Un numero schiacciante di rastrelliere per l’essiccazione del merluzzo, fungono da barriera ed evitano al pallone di finire in acqua.

Il campo è in erba sintetica e ci sono proiettori, quindi anche se fa buio e fa freddo, come sempre gli inverni norvegesi, puoi ancora giocare. E non ci possono essere molti altri stadi al mondo che sono circondati da scaffali in cui il merluzzo pescato localmente viene essiccato per durare in quei giorni freddi.



Chi gioca nello stadio più bello del mondo?

Nel Henningsvaer Stadion però non c’è nessuna squadra di professionisti che si allena, ma viene utilizzato solamente per le partite delle squadre amatoriali locali.

Eppure siamo sicuri che i campioni, che sono abituati a calcare palcoscenici d’importanza mondiale, farebbero volentieri due passaggi nello stadio più bello del mondo, ovvero l’Henningsvaer Stadion.