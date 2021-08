La squalifica di Victor Osimhen movimenta l’ambiente intorno al Napoli, con gli avvocati della SSCN impegnati a chiedere la riduzione della pena. Il giudice sportivo ha inflitto al calciatore 2 giornate di squalifica, questo significa non giocare la sfida Napoli-Juventus in programma allo stadio Diego Armando Maradona alla terza giornata di campionato. I legali del Napoli, però, hanno già presentato ricorso e sono pronti a portare sul banco prove tv e precedenti che scagionano Osimhen.

Osimhen: ricorso d’urgenza

Nella motivazione del giudice sportivo che ha portato a due giornate di squalifica di Osimhen, non è nemmeno citata la condotta violenta. Questo potrebbe essere un punto a favore dei legali del Napoli che hanno anche altre carte da giocarsi. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

I legali incaricati da De Laurentiis sosterranno la tesi dell’assenza di condotta violenta e degli estremi dell’espulsione ravvisati da Aureliano in tempo reale e poi confermati nel referto, allegando le immagini televisive e una serie di precedenti illustri. Tipo Immobile: squalificato per un turno dopo un colpo a Vidal in Lazio-Inter. In sintesi: secondo il Napoli, Osimhen, non ha assolutamente rifilato uno schiaffo a Heymans ma lo ha soltanto allontanato nel tentativo di divincolarsi da una marcatura strettissima – con tanto di presa sul collo – meritando al massimo un’ammonizione.

Intanto per Osimhen è sicura la squalifica per una giornata di campionato, visto che il Napoli ha presentato ricorso d’urgenza. Gli azzurri puntano dunque a recuperare Osimhen per la sfida con la Juventus. In molti ritengono che il ricorso può essere facilmente accettato. Ma anche la squalifica di Osimhen sembrava dovesse essere più morbida, invece è arrivata la solita stangata. Il Napoli si prepara a sostituire il nigeriano per la sfida fuori casa con il Genoa. In pole c’è Lozano per giocare da prima punta, ma si scalda pure Petagna.