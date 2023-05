“Spalletti sei come Gesù”: L’emozionante reazione dell’allenatore del Napoli al messaggio di un tifoso -VIDEO

Dopo aver vinto il suo primo scudetto da allenatore, Spalletti riceve un messaggio toccante da un tifoso del Napoli e risponde con umiltà ed emozione.

Il Napoli è diventato aritmeticamente campione d’Italia grazie al pareggio ottenuto a Udine, conquistando il terzo titolo in Serie A della propria storia. Per Luciano Spalletti, questo significa vincere il suo primo scudetto da allenatore, un successo storico per uno dei tecnici più importanti degli ultimi anni del calcio italiano. Oltre alle sue abilità sul campo, Spalletti è noto per il suo linguaggio peculiare e alcune frasi diventate virali.

Dopo il fischio finale alla Dacia Arena, un tifoso azzurro si è rivolto a Spalletti con un messaggio emozionante: “Mister, al posto di Gesù stasera ci sei tu”. Queste parole viscerali e forti hanno colpito il cuore dell’allenatore di Certaldo, che, visibilmente emozionato, si è voltato verso il tifoso, sorridendo e salutando tutti.

Spalletti ha risposto con umiltà all’affetto dimostratogli dai suoi tifosi, senza scomodare i santi, ma entrando di diritto nella storia del Napoli. Il suo legame con la squadra azzurra e i suoi sostenitori è stato rafforzato da questo episodio, che dimostra ancora una volta la sua grande passione per il calcio e l’amore per la sua squadra.

Il Napoli festeggia così un altro storico successo, mentre Spalletti continua a scrivere la sua leggenda nel mondo del calcio italiano. Con un linguaggio inconfondibile e un’iconica interazione con un tifoso, il mister azzurro ha dimostrato di essere un leader capace di guidare la sua squadra alla vittoria, non solo attraverso la tattica, ma anche grazie al cuore e all’umanità.