Spalletti riscopre Mertens: l’intuizione con l’Udinese è nata così

Dries Mertens ancora una volta decisivo per il Napoli, il belga è stato inserito da Luciano Spalletti ad inizio del secondo tempo con l’Udinese. Il belga da qualche giornata viaggiava tra panchina e qualche minuto in campo, tanto che si era parlato di un gelo totale tra Spalletti e Mertens. Eppure il tecnico azzurro ha sorpreso tutti in Napoli-Udinese: tutti si attendevano il cambio di Zielinski, invece a fine primo tempo è stato chiamato Mertens. In quel momento gli azzurri erano sotto di 1-0 per il gol di Deulofeu.

L’estro del belga è stato importantissimo. Al netto dell’ennesima doppietta di Osimhen che risulta devastante. Ecco quanto scrive Repubblica sul cambio Mertens-Fabian Ruiz: “Spalletti è deluso, forse pentito di aver modificato la formazione pragmatica di Verona. Ma indovina il cambio. Nella ripresa riscopre Mertens affiancandolo a Osimhen. Rimane fuori Fabiàn Ruiz, sempre pungente nel tiro da lontano, ma in dissonanza con Lobotka e Anguissa che formano invece un tandem efficiente, da non dividere. Osimhen ricambia il favore a Spalletti offrendogli il meglio del suo repertorio: vola per piazzare all’incrocio di testa, devia di interno destro sul primo palo un rasoterra che gli manda dalla destra Di Lorenzo“.