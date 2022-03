Napoli, Di Lorenzo preoccupa: “Lascia il campo in stampelle”

Preoccupano le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli uscito per infortunio dalla sfida con l’Udinese. Il giocatore si è scontrato con il portiere avversario e dopo poco ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Zanoli. Le sue condizioni saranno verificate nella giornata di domani, ma il primo report ufficiale su Di Lorenzo parla di “trauma distorsivo contusivo”. A questo punto la chiamata della Nazionale di Mancini è a rischio.

Secondo quanto riferito da Dazn, Di Lorenzo ha “lasciato il campo con le stampelle. Davvero una brutta notizia per il Napoli di Spalletti che ha vinto con l’Udinese. Il giocatore raggiungerà il ritiro della Nazionale lì sarà valutato dallo staff medico. Di Lorenzo all’uscita dal campo era particolarmente dolorante, la sua presenza per i playoff dell’Italia è rischio“. Il Napoli spera di poter recuperare per la sfida con l’Atalanta, match in cui mancheranno già Osimhen e Rrahmani per squalifica.