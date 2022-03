Di Lorenzo: “Trauma distorsivo”, il report ufficiale del Napoli

Infortunio per Giovanni Di Lorenzo durante Napoli-Udinese, per il calciatore un trauma distorsivo contusivo. L’esterno destro del Napoli è il più presente in questa stagione, ma questa volta ha dovuto lasciare il campo per un infortunio dopo uno scontro con un avversario. Il difensore ha provato a restare in campo ma dopo poco ha dovuto chiedere la sostituzione.

Al termine di Napoli-Udinese, è arrivato il report ufficiale della SSCN sull’infortunio di Di Lorenzo: “Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l’Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale“. Secondo quanto riferito da Dazn il giocatore ha lasciato il campo con le stampelle. A questo punto sembra complicato che il giocatore possa restare in Nazionale, ma bisognerà sottoporlo ad esami strumentali per capire qualcosa in più. Per il Napoli la speranza è di poterlo recuperare per Atalanta-Napoli, sfida in cui mancheranno già Rrahmani e Osimhen.

Al posto di Di Lorenzo è entrato Zanoli che si è ben comportato nell’ultimo quarto d’ora. Spalletti ha fatto i complimenti a Zanoli al termine del match.