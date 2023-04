Venerato: “Dubbi per Spalletti: Raspadori o Elmas falso nueve?”

Ciro Venerato dichiara che Luciano Spalletti ha dei dubbi: l’allenatore ha provato Raspadori o Elmas falso nueve

Ciro Venerato si sofferma sulle valutazioni che Luciano Spalletti potrebbe fare per l’attacco azzurro a San Siro. Ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione, sulle frequenze di 1 Station Radio, il giornalista RAI dichiara: “Quanto può aiutare il Napoli il fatto di essere, per molti, la sfavorita della sfida contro i rossoneri? Non credo che al momento ci sia una sfavorita, nonostante il Napoli non attraversi un periodo brillante. Il Milan, infatti, non ha garantito una incoraggiante dimostrazione di qualità, eccezion fatta per la gara del Maradona”.

Per il giornalista il forfait di Osimhen cambia le percentuali: “Naturalmente, l’assenza di Osimhen sposta gli equilibri, decretando un 50 e 50. Con il nigeriano il Napoli partiva sicuramente favorito. Gli azzurri, dopo la sfida contro l’Eintracht, al momento del sorteggio, godevano di ottime chance di qualificazione. Gli impegni successivi hanno comportato infortuni, cali fisici ed un eccesso d’impiego di alcuni uomini che, ad oggi, determina una sfida equilibrata. Sarà una gara da gestire nell’ottica della possibilità di sfruttare il ritorno al Maradona”.

Spalletti sta riflettendo su chi sarà il perno centrale dell’attacco del Napoli a Milano

Venerato ha poi proseguito: “Osimhen sicuro assente della gara di domani? Domani giocherà Raspadori titolare. Osimhen non ha nessuna possibilità di giocare a San Siro, si spera di recuperarlo per il ritorno. Il nigeriano non ha dato risposte confortanti sotto il profilo medico. Soprattutto, se fosse una finale il Napoli azzarderebbe il suo nove, ma le gare che mancano sono ancora tante e la posta in palio alta”.

“C’è stata la tentazione di pensare ad un Elmas falso nueve, ma la decisione finale ha decretato una maglia da titolare per Jack. Ci sono ancora dei dubbi sulla corsia sinistra, tra Olivera e Mario Rui. Spalletti lascerà che sia questa giornata a portargli definitivo consiglio”.