Cucci: “Spalletti non è così: il pubblico del Napoli non è fondamentale”

Italo Cucci dice a Luciano Spalletti che non è così: il pubblico del Napoli non è fondamentale in campo

Luciano Spalletti ha fatto molto affidamento sull’importanza del pubblico napoletano per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Italo Cucci, decano dei giornalisti italiani, non è d’accordo con il pensiero del trainer di Certaldo ed infatti nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo parere sulla vicenda: “Io non sono d’accordo con Luciano Spalletti quando afferma che il pubblico del Napoli sia fondamentale per raggiungere i risultati sportivi più importanti. La gente non scende in campo, non determina i risultati”.

Per Cucci il Napoli deve giocare come sa ed ha i calciatori adatti per affrontare il Milan

Italo Cucci ha poi proseguito: “Non mi sembra che il Napoli abbia vinto cinque Champions League e tanti scudetti nonostante abbia un pubblico meraviglioso. Per la partita contro il Milan sono tranquillo. Il Napoli deve giocare come sa, ha i calciatori adatti a mettere in difficoltà il Milan. Poi penso che l’ansia e il nervosismo non abbiano prodotto mai nulla di buono. Per questo motivo invito anche i tifosi a godersi pienamente lo spettacolo”, ha concluso Italo Cucci in trasmissione.