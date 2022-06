Spalletti pone il veto a De Laurentiis: “Questi giocatori non si toccano”

In casa Napoli si pensa alla cessioni da fare, dato che De Laurentiis si sente già a posto con gli acquisti di Kvaratskhelia, Mathias Olivera ed il riscatto di Anguissa. Con queste tre operazioni il Napoli ha speso quasi interamente il budget di circa 50 milioni di euro che entrerà nelle casse azzurre grazie alla qualificazione Champions League. Adesso per comprare bisogna vendere, anche perché la rosa è folta e qualche taglio va fatto. Su Politano c’è il Valencia, su Demme non ci sono ancora club pronti a fare un investimento. C’è Ounas in partenza, così come Petagna che piace in Turchia. Ma sulla lista dei possibili partenti ci sono anche giocatori come Fabian Ruiz, Koulibaly e Ospina, mentre Osimhen è sempre tanto chiacchierato in sede di calciomercato.

Cessioni Napoli: il pensiero di Spalletti

Secondo il Corriere dello Sport Spalletti ha fatto una richiesta specifica a De Laurentiis sul mercato in uscita. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “In occasione dei primi incontri relativi alla programmazione del nuovo Napoli, David il colombiano era stato indicato come uno dei pilastri insieme con Anguissa e Koulibaly, ma poi le trattative per il rinnovo sono finite nel limbo e all’orizzonte, per il momento, ci sono ancora nuvole“.

Per Koulibaly le piste in uscita si sono raffreddate, ma il Barcellona potrebbe piazzare un colpo di coda. Per Ospina siamo all’impasse totale, dato che la società vuole puntare su Meret mentre il preferito di Spalletti è Ospina e non si ha la minima idea di come si concluderà la questione, dato che il rinnovo del portiere è bloccato proprio da questo problema. C’è poi il caso Anguissa e del famoso bonus che pare il Napoli non abbia pagato, Mourinho è lì per tentare il giocatore africano.